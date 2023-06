Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag billiger

Um 16:08 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 123,40 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 121,45 USD nach. Mit einem Wert von 123,05 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 6.390.111 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,04 USD. Dieser Kurs wurde am 08.06.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,57 Prozent hinzugewinnen. Bei 83,34 USD erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 130,75 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 69.787,00 USD umgesetzt, gegenüber 68.011,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 25.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,41 USD je Aktie aus.

