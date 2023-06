Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) legt am Vormittag zu

Um 09:20 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 114,88 EUR. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 114,98 EUR. Bei 114,68 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 3.911 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (120,50 EUR) erklomm das Papier am 17.08.2022. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 4,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2023 Kursverluste bis auf 79,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,75 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,23 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 69.787,00 USD umgesetzt, gegenüber 68.011,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 25.07.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,41 USD fest.

