Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 124,75 USD zu.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 124,75 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 104.444 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 08.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,04 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 3,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD ab. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 49,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 131,88 USD aus.

Am 25.04.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 69.787,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 68.011,00 USD umgesetzt.

Am 25.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,42 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

