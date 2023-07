Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag im Plus

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 126,10 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 126,10 USD. Bei 126,78 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,81 USD. Bisher wurden heute 7.391.932 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.06.2023 auf bis zu 129,04 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 2,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD ab. Abschläge von 33,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 131,88 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. Das EPS lag bei 1,17 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 69.787,00 USD gegenüber 68.011,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,42 USD je Aktie.

