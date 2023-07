Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 112,12 EUR.

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,1 Prozent auf 112,12 EUR zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 112,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 111,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.634 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 120,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2022). Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 7,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2023 Kursverluste bis auf 79,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,88 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,17 USD gegenüber 1,23 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 69.787,00 USD gegenüber 68.011,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,42 USD je Aktie belaufen.

