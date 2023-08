Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagmittag höher

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 118,66 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 118,66 EUR. Bei 119,04 EUR erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 118,10 EUR. Bisher wurden heute 19.753 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 28.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 121,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2023 bei 79,77 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 32,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 146,63 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,21 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent auf 74.604,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69.685,00 USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Google-Schwester Waymo, GM-Tochter Cruise & Co.: Robotaxi-Dienste in ganz San Francisco zugelassen

Huawei-Aktie: Leichtes Wachstum im ersten Halbjahr

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Alphabet C (ex Google) eingebracht