Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagvormittag ohne große Veränderung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 118,16 EUR an der Tafel.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr bei 118,16 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 118,28 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 117,74 EUR. Mit einem Wert von 117,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.804 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 28.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,18 EUR. Mit einem Zuwachs von 2,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 48,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 146,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 74.604,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69.685,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,66 USD fest.

