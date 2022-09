Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag schwächer

Um 04:22 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 104,40 EUR ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 103,90 EUR nach. Bei 105,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69.563 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 22,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 9,55 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,00 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 69.685,00 USD gegenüber 61.880,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

