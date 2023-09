Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) steigt am Mittag

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 137,08 USD.

Um 12:01 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 137,08 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.020 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 137,48 USD erreichte der Titel am 12.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,29 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Mit Abgaben von 39,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 146,14 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 74.604,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,67 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Goldman Sachs optimistisch für KI-Aktien: Die Bewertungen seien "hoch, aber nicht übertrieben"

Arm-Aktie steht vor IPO: Was Anleger über den Mega-Börsengang des Jahres wissen müssen

NASDAQ-Titel Apple-Aktie schließt dennoch mit Verlusten: Apple macht iPhones Pro attraktiver - Neue iPhones mit USB-C - Apple Pay nun auch bei Postbank