Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag nahezu unbewegt

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Mit einem Kurs von 136,78 USD zeigte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 136,78 USD zeigte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 138,00 USD zu. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 136,26 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 137,67 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 3.950.178 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.09.2023 bei 138,00 USD. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 0,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 39,07 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 146,14 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 25.07.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 74.604,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umsetzen können.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

