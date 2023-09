Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagvormittag nahe Nulllinie

Aktie im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 127,62 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 09:19 Uhr bei 127,62 EUR. Bei 127,78 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 126,80 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,32 EUR. Bisher wurden via Tradegate 3.551 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.09.2023 markierte das Papier bei 128,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 0,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,81 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 146,14 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,21 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 74.604,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,67 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Goldman Sachs optimistisch für KI-Aktien: Die Bewertungen seien "hoch, aber nicht übertrieben"

Arm-Aktie steht vor IPO: Was Anleger über den Mega-Börsengang des Jahres wissen müssen

NASDAQ-Titel Apple-Aktie schließt dennoch mit Verlusten: Apple macht iPhones Pro attraktiver - Neue iPhones mit USB-C - Apple Pay nun auch bei Postbank