Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Freitagmittag an Boden

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 101,24 EUR. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 102,16 EUR. Bei 102,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 6.465 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,13 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 25,08 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,30 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 6,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 140,00 USD aus.

Am 26.07.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS lag bei 1,21 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.685,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61.880,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 25.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 26.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 5,17 USD je Aktie belaufen.

