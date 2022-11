Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag schwächer

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 92,47 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 91,84 EUR. Bei 93,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 31.399 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 31,57 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 85,07 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 8,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 133,57 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,06 USD, nach 1,40 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65.118,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2023 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,73 USD je Aktie belaufen.

