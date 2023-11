Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag kaum bewegt

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 132,20 USD.

Mit einem Kurs von 132,20 USD zeigte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr kaum verändert. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 11.092 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.10.2023 bei 141,22 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (84,86 USD). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 55,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 148,71 USD an.

Am 24.10.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,55 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76.693,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

