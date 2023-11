Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 16:08 Uhr 2,4 Prozent. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 135,70 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 134,17 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.564.371 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.10.2023 bei 141,22 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 4,37 Prozent Luft nach oben. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,86 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,28 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 148,71 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,00 Prozent auf 76.693,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69.092,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 5 Jahren verdient

Warum sich Apple beim Mega-Thema KI noch zurückhält - und was bevorstehen könnte

Neues Buch von Jordan Belfort: Das empfiehlt der "Wolf of Wall Street"-Autor Privatanlegern