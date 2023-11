Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 123,34 EUR.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 08:58 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 123,34 EUR abwärts. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 123,00 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 123,00 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.166 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.10.2023 bei 133,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,83 EUR am 10.01.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 148,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 24.10.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 76.693,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69.092,00 USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,74 USD je Aktie.

