Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag tiefer

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 274,89 USD abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 274,89 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 270,70 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 271,66 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.671.701 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 291,90 USD an. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 5,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 140,53 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 95,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,556 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 292,20 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 29.10.2025. Das EPS wurde auf 2,87 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,12 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 102,55 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 88,25 Mrd. USD umgesetzt.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q4 2025 wird am 03.02.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,56 USD fest.

