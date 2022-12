Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) wird am Vormittag ausgebremst

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 90,00 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 90,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,09 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.189 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 33,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 85,07 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 5,80 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 131,43 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 25.10.2022 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 USD gegenüber 1,40 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 69.092,00 USD gegenüber 65.118,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 31.01.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,74 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

