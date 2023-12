Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagmittag höher

Alphabet A (ex Google) im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,7 Prozent auf 133,52 USD.

Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 68.896 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 13.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 141,22 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 5,77 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 84,86 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.01.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 36,44 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 150,14 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 76.693,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.092,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,00 Prozent gesteigert.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,74 USD im Jahr 2023 aus.

