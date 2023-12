Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,8 Prozent auf 131,53 USD ab.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 131,53 USD. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,48 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 133,36 USD. Bisher wurden heute 5.899.893 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 141,22 USD. Dieser Kurs wurde am 13.10.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,37 Prozent hinzugewinnen. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,86 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 150,14 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,06 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.693,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 69.092,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 vorlegen.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

