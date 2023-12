Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 122,66 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 122,66 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 122,88 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 122,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.450 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 12.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 133,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 9,00 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2023 (79,81 EUR). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 53,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 150,14 USD.

Am 24.10.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76.693,00 USD im Vergleich zu 69.092,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,74 USD fest.

