Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 142,41 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 01:59 Uhr um 0,2 Prozent auf 142,41 USD ab. Bei 141,84 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 142,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 18.785.514 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,22 USD erreichte der Titel am 11.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2023 bei 88,58 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,80 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 151,57 USD an.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,06 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 76.693,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,74 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

