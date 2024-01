Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 142,41 USD.

Um 01:59 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 142,41 USD ab. Bei 141,84 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 142,67 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 18.785.514 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,22 USD) erklomm das Papier am 11.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,97 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2023 auf bis zu 88,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 151,57 USD an.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 76.693,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69.092,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,74 USD je Aktie belaufen.

