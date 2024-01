Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) büßt am Montagvormittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 142,41 USD.

Um 01:59 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 142,41 USD ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 141,84 USD nach. Bei 142,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 18.785.514 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2024 bei 145,22 USD. Mit einem Zuwachs von 1,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2023 (88,58 USD). Mit Abgaben von 37,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 151,57 USD angegeben.

Am 24.10.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,06 USD in den Büchern gestanden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.693,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69.092,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

