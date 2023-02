Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 87,80 EUR. Bei 88,20 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,88 EUR. Bisher wurden heute 35.530 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 05.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 130,70 EUR. 32,82 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 10,07 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 129,63 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,53 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 76.048,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75.325,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2023 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,16 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Wert Amazon-Aktie in Rot: Zoox testet Fahrzeug ohne Lenkrad und Pedale in den USA

NASDAQ-Wert Alphabet-Aktie etwas höher: Google weitet Kampagne gegen Fehlinformationen im Netz aus

Rezessionssorgen im Tech-Sektor: Nach massivem Stellenabbau will Google-CEO Pichai eigenes Gehalt und Manager-Boni kürzen