Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Aufschlag

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 87,97 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 87,97 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 87,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.835 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 130,70 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 32,69 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2023 bei 79,77 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 129,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 02.02.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,05 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 76.048,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 75.325,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vorlegen.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

