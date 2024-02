Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagmittag tiefer

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 143,78 USD abwärts.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,5 Prozent auf 143,78 USD ab. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.767 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2024 bei 153,78 USD. Gewinne von 6,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,58 USD am 25.02.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 156,13 USD.

Am 30.01.2024 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 86.310,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 76.048,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 6,80 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

