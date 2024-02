Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,6 Prozent auf 142,19 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 2,6 Prozent auf 142,19 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 140,46 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 143,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 11.574.678 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,78 USD) erklomm das Papier am 30.01.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 8,15 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2023 Kursverluste bis auf 88,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 60,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 156,13 USD.

Am 30.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,64 USD gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 86.310,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76.048,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.04.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,80 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

