Alphabet A (ex Google) Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 134,04 EUR ab.

Um 09:21 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 134,04 EUR ab. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 133,32 EUR. Mit einem Wert von 134,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 12.498 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2024 bei 142,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,31 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,58 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 156,13 USD.

Am 30.01.2024 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 86.310,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 76.048,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 6,80 USD im Jahr 2024 aus.

