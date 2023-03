Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Mittag vor

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 02:00 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 93,97 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 30.495 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,75 USD. Dieser Kurs wurde am 30.03.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 83,34 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 12,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 129,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 75.325,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76.048,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

