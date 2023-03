Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 93,42 USD zu. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 94,16 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,26 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.489.484 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 129,63 USD.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,53 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 76.048,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75.325,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 25.04.2023 erwartet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

