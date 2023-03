Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Vormittag an Boden

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 22:00 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,7 Prozent auf 93,97 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 94,36 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,56 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 8.818 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.03.2022 bei 143,75 USD. Mit einem Zuwachs von 34,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 12,75 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 129,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,53 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 76.048,00 USD gegenüber 75.325,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 25.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,15 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Samsung erarbeitet Mixed-Reality-Roadmap - Apple und Xiaomi sind schon weiter voraus

Alphabet-Aktie in Grün: Google kontert Microsofts KI-Vorstoß mit Cloud-Initiative

Rückgang bei Tech-Börsengängen: Darum dürfte die Stimmung am IPO-Markt auch 2023 verhalten bleiben