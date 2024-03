Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 141,30 USD ab.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 141,30 USD abwärts. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 141,11 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 141,98 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 6.189.816 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2024 bei 153,78 USD. 8,83 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.03.2023 bei 95,51 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 47,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 156,13 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,05 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 86.310,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 76.048,00 USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 23.04.2024 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,79 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

JPMorgan- und Goldman Sachs-Strategen nach NVIDIA-Rally uneins: Bildet sich eine Blase am Aktienmarkt?

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Verlustzone

Börse New York: S&P 500 liegt letztendlich im Minus