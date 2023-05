Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittag südwärts

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 12:04 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 116,62 USD. Zuletzt wechselten 68.661 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,43 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (83,34 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 28,54 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 130,75 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.04.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.787,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 68.011,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,37 USD im Jahr 2023 aus.

