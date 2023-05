Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag mit Verlusten

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 117,24 USD abwärts. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 116,09 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,18 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.655.740 Stück gehandelt.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 122,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,34 USD. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,91 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 130,75 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.787,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 68.011,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,37 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

ChatGPT stellt Aktien-Portfolio zusammen - und schlägt beliebte Fonds deutlich

NASDAQ-Wert Alphabet-Aktie steigt: Google will KI-Chatbot Bard auch in EU und Deutschland herausbringen

Entwicklerkonferenz Google I/O: Google baut mehr Künstliche Intelligenz in seine Produkte ein - NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie mit Gewinnen