Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Zum Vortag unverändert notierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel bei 108,38 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 108,78 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 108,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 108,76 EUR. Bisher wurden heute 10.684 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 120,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,18 Prozent. Bei einem Wert von 79,81 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 130,75 USD.

Am 25.04.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,23 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 69.787,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 68.011,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

