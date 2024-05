Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteuert sich am Mittwochnachmittag

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 170,89 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 170,89 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 172,55 USD. Bei 170,69 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.048.866 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 174,70 USD erreichte der Titel am 27.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 2,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 12.07.2023 Kursverluste bis auf 115,36 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,49 Prozent.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,320 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 176,75 USD an.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,91 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 80,47 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69,70 Mrd. USD umgesetzt.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,51 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie in Grün: Fokus auf KI bei Entwicklerkonferenz Google I/O

OpenAIs ChatGPT: Neuer Meilenstein in KI-Nutzerinteraktion

Microsoft-Aktie: ChatGPT-Konkurrenzsoftware Claude kommt nach Europa