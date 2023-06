Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag schwächer

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 12:03 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 122,76 USD abwärts. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 26.940 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 08.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,04 USD an. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 4,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 32,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 130,75 USD.

Am 25.04.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS belief sich auf 1,17 USD gegenüber 1,23 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 69.787,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 68.011,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,41 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

