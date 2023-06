Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 16:41 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 123,43 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 122,40 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 123,16 USD. Bisher wurden heute 6.888.126 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 08.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,04 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,34 USD am 04.11.2022. Mit einem Kursverlust von 32,48 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 130,75 USD aus.

Am 25.04.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent auf 69.787,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 68.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,41 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

S&P500-Wert Alphabet-Aktie stabil: EU-Kommission fordert von Google teilweisen Verkauf der Werbedienste

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Pause bei KI-Entwicklung zum Schutze der Gesellschaft? - Palantir-CEO vermutet anderen Grund für die Forderung