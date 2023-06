Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich um 09:13 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 114,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 114,38 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 114,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 114,02 EUR. Zuletzt wechselten 2.417 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2023 (79,81 EUR). Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 42,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 130,75 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 69.787,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 68.011,00 USD umgesetzt.

Am 25.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,41 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

