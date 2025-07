Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 182,17 USD zu.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 182,17 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 183,47 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 182,65 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.328.468 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 207,05 USD. Dieser Kurs wurde am 05.02.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,53 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,516 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 198,50 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 24.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,81 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 89,97 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 80,47 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 29.07.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,60 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

