Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Dienstagvormittag ins Minus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 120,16 EUR abwärts.

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:21 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 120,16 EUR. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 120,12 EUR. Bei 120,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 5.312 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 121,18 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 0,85 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2023 (79,81 EUR). Mit einem Kursverlust von 33,58 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 146,63 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,44 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,21 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 74.604,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69.685,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,66 USD je Aktie aus.

