Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) stabilisiert sich am Mittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Kaum Ausschläge verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte zuletzt bei 138,20 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 12:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 138,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 11.417 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,70 USD) erklomm das Papier am 14.09.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei 83,34 USD erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 39,70 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 146,14 USD an.

Am 25.07.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,21 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent auf 74.604,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69.685,00 USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,67 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

