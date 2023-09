Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag im Minusbereich

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 137,41 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 137,41 USD. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 136,88 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 138,10 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.914.001 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,70 USD an. Gewinne von 0,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,34 USD ab. Mit Abgaben von 39,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 146,14 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 74.604,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 69.685,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,67 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

