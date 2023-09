Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Vormittag ab

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 129,72 EUR.

Um 09:20 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 129,72 EUR. Bei 129,50 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 129,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 4.574 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 130,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2023 erreicht. 0,48 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 79,81 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 146,14 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 vor. Das EPS lag bei 1,44 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 74.604,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,67 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

