Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Abend höher
Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 249,90 USD zu.
Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,8 Prozent auf 249,90 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 252,40 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 245,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 11.195.680 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.
Bei 252,40 USD markierte der Titel am 15.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 1,00 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 140,53 USD am 08.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 43,77 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,537 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,600 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 231,17 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,89 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 96,54 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 84,64 Mrd. USD umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,95 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.
