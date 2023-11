Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktie im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 16:08 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 133,98 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 135,02 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 134,98 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.783.460 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 141,22 USD erreichte der Titel am 13.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 5,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 84,86 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 36,66 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 148,71 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76.693,00 USD im Vergleich zu 69.092,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,74 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

