Alphabet A (ex Google) Aktie News: Investoren fliehen am Nachmittag aus Alphabet A (ex Google)

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,2 Prozent auf 85,93 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 85,62 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,19 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 46.301 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 135,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 36,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 85,07 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 1,01 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 131,43 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69.092,00 USD im Vergleich zu 65.118,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q4 2022 wird am 31.01.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,73 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Burggraben-Aktien im Check: So können sich Anleger absichern

VW-Aktie sinkt: VW sieht hohen Bedarf an neuen IT-Fachkräften

Tesla-Boss Musk schürt Spekulationen über eigenes Smartphone als Alternative zu Apples iPhone & Co.