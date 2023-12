Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) reagiert am Freitagmittag positiv

Aktie im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 132,26 USD.

Bei einem Wert von 141,22 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 84,86 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 35,84 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 150,14 USD.

Am 24.10.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,06 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,00 Prozent auf 76.693,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69.092,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

