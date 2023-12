Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Nachmittag an Boden

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 132,56 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 132,56 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 133,51 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 131,18 USD. Bisher wurden heute 11.160.944 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 13.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 141,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 6,53 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 84,86 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 35,98 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 150,14 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vor. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,06 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.693,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

